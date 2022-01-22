大批人涉嫌在工业建筑内参加宗教游行

（早报讯）大批信众聚集在裕廊一处工业建筑内，涉嫌参加宗教游行，警方目前正在跟进此事。

据《海峡时报》报道，近日社交媒体出现两段视频，其内容是有一批群众聚集在一处工业建筑内参加宗教游行活动。

警方受询时表示，目前已接获通报，已在跟进调查此事。

发言人也证实，这起事件是发生在卓源东路（Toh Guan Road East）的一处工业建筑内。

根据流传的视频与照片，不少人在跳舞、唱歌和打鼓，还有人背着“卡瓦迪（kavadi）”针座，不少人甚至连口罩都没戴。

上周二（1月18日）是大宝森节（Thaipusam），以往每年印度教信徒会参加还愿游行，信徒头顶奶壶，或浑身扎满钢针和钢线，抬着插满孔雀羽毛的“卡瓦迪”，从实龙岗路的实里尼维沙伯鲁玛印度庙（Sri Srinivasa Perumal Temple），步行前往位于登路的丹达乌他帕尼印度庙（Sri Thendayuthapani Temple）。

不过鉴于疫情，丹达乌他帕尼印度庙连续第二年禁止带卡瓦迪，祈福和还愿游行取消，节日活动也只可在丹达乌他帕尼印度庙内及其周围进行；实里尼维沙伯鲁玛印度庙也取消了以往的穿孔、敲锣鼓的宗教仪式。此外，只有完成疫苗接种的人才可参加今年大宝森的节日活动。