农历新年社交聚会限制不变 更多顾客选择外带

（早报讯）农历新年期间餐馆堂食仍限于一桌最多五人，不少中餐馆业者除夕订桌已满，另外有更多顾客因人数限制，倾向外带年菜套餐。

政府抗疫跨部门工作小组昨天（1月21日）宣布，农历新年期间的社交聚会人数限制维持不变，每户家庭每天最多接待五名访客。堂食限制也保持不变，即不论除夕团圆饭或任何农历新年聚餐，每桌最多五人，食客禁止在同一个餐厅预订多桌，除非用餐者来自同一家庭。

今年大年除夕落在1月31日，距今仅剩一个星期，由于要遵守社交安全距离，许多餐馆的桌数都有所减少，一些热门的连锁餐馆分四轮推出团圆饭套餐，仍供不应求。

《联合早报》记者今早（1月22日）走访义顺纳福城，了解中餐馆春节订位情况。以烤鸭闻名的店小二餐馆店长罗丽晶透露，由于桌位有限，除夕从下午4时开始的四轮团圆饭订位已满，当天午餐共180份的外卖配套也被抢购一空。

店小二全岛共有14家分店，罗丽晶指今年的外带订单比去年反应佳，但碍于除夕套餐数目有限，仅能对之后来店询问的顾客说声抱歉。

主打兴化菜的莆田餐馆在除夕当天同样满桌，纳福城分店店长汤天华说，和去年相比，今年有更多顾客选择外带新年套餐。

“我们的除夕订位已满，年二十八及初二的订位也有八成。外带吉祥套餐从两人份到十人份都有，顾客可视人数订购。”

他透露，由于需要遵守社交安全距离，店内桌位数目减少，因此即便订位情况火红，整体营业额仍无法和疫情前相比。

一品阁（A-One）分店店长庄恩惠则指全岛13家分店营业时间各异，其中纳福城分店在除夕当天只供外带，陆续有不少顾客上门订购鱼生和盆菜套餐。

虽然许多中餐馆推出新年套餐和限制用餐时间，但拥有58年历史的老字号喜临门大饭店老板黄生强说，根据往年经验，有些顾客不喜欢套餐内的固定菜色，而更倾向单点，因此他们今年除了海鲜盆菜和鱼生外，特别推出平日没在菜单内的粤式特色菜即八宝鸭、横财就手（猪手）、好事发财（蚝豉发菜），取个好意头，让食客吃得欢喜。

以往喜临门可共120人同时用餐，但桌位减少后目前最多只能接待60名顾客。黄生强透露，少了游客，平日主要靠熟客和外卖，营业额锐减四成。

“疫情前我们几乎每天都满桌，高峰期还要排队等位，现在堂食一桌最多5人还可以接受，之前只能2人在店内用餐，生意实在难做。”

由于疫情关系，数名受访者透露，来临农历新年更倾向外带在家用餐，退休者陈胜德（78岁）说，人在澳大利亚的女儿全家已连续两年无法返新过年，他和老伴两人不准备外出用餐，不过46岁的儿子会在年初一外带鱼生，一家三口简单过年。

另一名公众赵卿卿（40岁，公关经理）则透露，已向餐馆预订5人份除夕套餐，准备接母亲来家里和他们一家四口一起用餐。

同样住在义顺的家庭主妇林玉凤（65岁）说，疫情前同住的儿子媳妇曾带他们夫妻两人和孙女一家五口外出用餐，但除夕餐馆生意爆满，小朋友不耐久等，因此她今年倾向自己准备团圆饭，其他已成家立业的孩子会轮流回家用餐。