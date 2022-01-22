辱骂女郎挥拳打人 醉硕士被判罚款7300元

韩国男硕士酒后当街对着一名女郎喊“肥婆闭嘴”，还不断辱骂她，对方男同伴上前喝止，他却挥拳打人，警方到场后，仍继续发酒疯，昨日（1月21日）被判罚款7300元。

来自韩国的36岁男子金义雄（译音）面对五项控状，包括蓄意伤人、骚扰以及抵触酒类管制（供应与饮用）法令等罪行。

他昨日承认其中三项控状，余项交由法官下判时一并考量。

2020年3月12日傍晚，被告到厦门街的一家韩国餐馆喝了两瓶啤酒和一瓶烧酒，接着到附近的夜店喝了一瓶威士忌。

隔天凌晨3时许，被告醉醺醺地离开夜店，在里峇峇利路（River Valley Road）一带的里德桥（Read Bridge）看见一对男女后，就朝女郎大喊“肥婆闭嘴”，接着还不断辱骂她。

女郎的男同伴见状出声喝止，被告却扑向两人，把女郎推倒在地，又向男子挥拳，导致对方左眼淤青，颈项、背部及左手肘等都有伤。

约15分钟后，警方抵达现场，先向男女了解情况，被告却越走越近，甚至拿出手机录像。

警方试图阻止他的行为，告知他可能因此触犯法律，但他毫不配合，称自己隔天就要离开新加坡。

接着，警方说，案件进行调查，他就不能离境，也要为他录口供，但他不配合，还说要告那对男女，嚷嚷着要回家。

被告乱喊乱叫，甚至说要告警察，不断向警察要名片，又掏出手机拍警察，还对警察爆粗口。