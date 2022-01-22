五名囚犯入围黄丝带词曲创作决赛

（早报讯）五名囚犯昨晚（1月21日）参加了黄丝带词曲创作大决赛，通过词曲创作找回自我，并表达他们对未来的展望和期许。

今年比赛的主题是“希望”（Hope），共有22名囚犯（16男6女）参加，最终入围大决赛的五人昨天上台诠释他们的佳作。这也是自2014年以来，活动首次在网上做公共广播（Public Broadcast）。

决赛者之一的瑞安（32岁）昨晚演唱曲目是《把握现在》(Now or Never)。因毒品入狱的他受访时说:“我想把在监狱里学到的技能来改变自己，把自己变得更好，否则一切的努力就会白费了。所以，我会把握这次的机会，出狱后为社会做出贡献。”

瑞安目前在中途之家计划（Halfway House Scheme）下接受改造。

曾在监狱里报读基础音乐课程的瑞安分享，他喜欢通过歌词去感受歌曲的意境，以及词曲作者或歌手想传达的信息。当他伤心或感到压力时，音乐也能够他平静下来。他希望通过这次的比赛挑战自己，提高自信，在证明自己也能做得到的同时，他也为未来找到方向，出狱后会往音乐领域发展。音乐创作让他更懂得表达自己。

自2014年以来，由黄丝带计划和音乐词曲版权协会（COMPASS）联办的词曲创作比赛，就为囚犯提供了一个舒音乐才华的平台，提升囚犯的歌曲创作和音乐能力，协助他们开拓人生的新领域。

交通部高级政务次长马炎庆在线上开幕仪式上致辞时说，参赛者的歌曲表达了他们希望得到第二次机会的愿望，很高兴看到他们向正确的方向迈出了第一步。

黄丝带首次引入“最受欢迎歌曲”这一新的奖项类别，由公众投票选出。从即日起至2022年2月6日，公众可在https://go.gov.sg/yrswc21投选最喜爱的歌曲。三名幸运的公众会获得100元现金。最受欢迎的歌曲以及评委选出的前三首歌曲将于2022年2月18日在社交媒体上公布。