涉串谋代人伪造疫苗接种资料 医生和反疫苗组织创办人被控

（早报讯）一名医生和他的助理疑代人向卫生部提呈虚假的冠病疫苗接种资料而被捕。反疫苗组织“Healing the Divide”创办人许艾丽也疑因向这两人介绍客户而被捕。另有八人疑因涉及这场骗局而接受调查。

警方今早（1月23日）发文告说，当局本月21日接获卫生部报案，指一名注册医生触犯传染病（抗原快速检测供应方）条例，并向全国疫苗接种名册（National Immunisation Registry，简称NIR）提呈伪造信息，表示已为个别人士接种冠病疫苗，但实际上没有这么做。

当局接获报案后展开调查，并在同一天内拘捕两名40岁和33岁的男子，以及一名46岁女子。

这两名男子分别是上述医生和他的助理。初步调查显示，他们提交伪造资料，意图以此让卫生部签发合力追踪应用的冠病疫苗接种证明。

被拘捕的女子是反疫苗组织“Healing the Divide”创办人许艾丽，她涉嫌将相信是组织成员的客户介绍给这名医生。她也提议以其他注射剂取代疫苗，为病人接种。

许艾丽目前也因涉嫌煽动公众扰乱政府热线运作，触犯教唆他人妨碍公务员执行任务的条例，正接受警方调查。

医生和助理已于本月21日被控教唆他人共谋欺骗，目前被拘留以接受进一步调查。许艾丽则会在今天被控共谋欺骗。

上述罪名一旦成立，可被判监长达三年或罚款，或两者兼施。