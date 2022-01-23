提供“远程”活动前检测 勿洛一诊所遭查

（早报讯）允许公众提交抗原快速检测照片和视频，再代他们提交阴性检测结果，一家位于勿洛的诊所因提供“远程”活动前抗原快速检测而遭卫生部调查。

卫生部今天（1月23日）发文告说，涉事的Wan Medical Clinic相信与反疫苗组织“Healing the Divide”创办人许艾丽（译音，Iris Koh）联手，以不法方式为组织成员提供出席活动所需的活动前检测。

该诊所允许顾客提交预录的视频或照片，显示他们已自行完成活动前抗原快速检测。诊所过后再代这些顾客上传阴性检测结果。

根据条例，活动前检测须由专人监督，并实时进行。

卫生部在调查过程中也发现，向当局伪造疫苗接种记录。他也提交伪造的抗原快速检测阳性结果，以让未接种疫苗的病人可以因从冠病“康复”而在疫苗接种差异化安全管理措施下豁免。

33岁的柯杰智和一名助理已在本月21日被控教唆他人共谋欺骗，目前被警方拘留以接受进一步调查。

为了保障公共安全，在警方调查完结前，卫生部下令在柯杰智名下，或他担任管理职务的四家诊所暂停运作，也撤销这些诊所的抗原快速检测牌照。除了Wan Medical Clinic，另三家诊所是位于兀兰和义顺的Mayfair Medical Clinic，以及位于义顺的Ong Clinic & Surgery。

卫生部也将把柯杰智交由新加坡医药理事会做进一步调查。