逾14万名12岁以下孩童已接种首剂冠病疫苗

（早报讯）本地12岁以下孩童已有超过14万人接种了首剂冠病疫苗，每天平均约有6000名孩童接种。

卫生部长王乙康今天（1月23日）在面簿发文透露，自冠病疫情暴发以来，截至前天（21日）共有1万7699名12岁以下孩童感染冠病，其中2586人须住院治疗。

王乙康提醒，很多国家出现因冠病住院的孩童人数激增问题，接种疫苗可避免孩童患上严重疾病。过去一周，本地12岁以下的确诊孩童人数也增加超过一倍，从1月13日的120起，激增至1月20日的312起。

王乙康在贴文中附上卫生部整理的图表，对比孩童接种疫苗及感染冠病的风险和好处，希望帮助家长做决定。

“我遇过一些家长担心让孩子接种疫苗，他们也了解染疫的风险，并正在重新权衡接种疫苗的利弊。”

图表显示，孩童注射冠病疫苗后患上心肌炎（Myocarditis）的概率为每100万剂中有一个，远低于孩童染疫后患上心肌炎的每100万中有450个。

另外，本地至今未通报任何孩童在接种冠病疫苗后出现严重并发症。相比之下，孩童若感染冠病，出现多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，简称MIS-C）的病发率为每1000人中有一个；病情严重的话，甚至可能住进加护病房。

至于孩童接种疫苗的好处，疫苗临床试验结果显示，接种可将有症状感染的风险降低九成。竹脚妇幼医院的研究也发现，五岁至11岁孩童注射两剂冠病疫苗后，体内产生大量抗体。