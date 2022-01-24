我国前警察总监邱文晖担任Arqit Quantum顾问

（早报讯）我国前警察总监邱文晖受委担任英国网络安全服务公司Arqit Quantum的顾问。

该公司今天（1月24日）发文告宣布上述消息。

邱文晖在1997年至2010年担任我国警察总监，也曾担任内政部高级副常任秘书，并在2008年至2012年担任国际刑警组织主席。

Arqit Quantum文告指出，邱文晖是深受国际认可的执法与网络安全专家，拥有40多年打击罪犯的经验。他至今仍活跃于国际刑警组织，担任监管工作小组主席，并在金融服务业、金融科技领域、医疗、保安、网安和慈善领域多个组织担任顾问及董事。

邱文晖也曾担任多个大型国际论坛的主席，包括首三届美国与新加坡国土安全对话（US-Singapore homeland security dialogues），以及两年一次的亚太国土安全大会（Milipol APAC security conference）。

Arqit创始人、主席兼总裁大卫威廉姆斯（David Williams）在文告中说，邱文晖在全球网络安全领域拥有丰富经验和洞察力，在新加坡市场也拥有崇高地位，有助推动公司为全球市场提供更坚强及轻便的加密技术服务。

总部设于英国的Arqit在美国纳斯达克股市挂牌，是一家量子加密（quantum encryption）技术服务平台业者，专为网络通信器材提供网络安全服务，抵抗网络袭击。