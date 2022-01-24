（早报讯）美国周五隔夜股市大幅下挫。道琼斯工商指数跌450点或1.30%，标普500和纳斯达克指数跌1.89%和2.72%。

本地股市开年以来连续三周上升，分析师认为股市还有进一步上涨的空间。从技术分析来看，新加坡海峡时报指数接下来继续看涨。新加坡海峡时报指数上周五（1月21日）微升0.04点，闭市报3294.86点。

今日（1月24日）可关注股票：

1. 无招牌海鲜（No Signboard）自愿要求停牌。公司表示无法证明能够继续正常营业，同时还委任了德勤（Deloitte）作为财务顾问，协助集团进行重组，以解决集团能否继续经营问题，并在适当的时候恢复交易。

2. 铭泰国际（Metech International）要求暂停交易。

3. 挪迪克集团（Nordic Group）收购星煌控股（Starburst）的要约文件已经通过电子方式寄送给股东。收购要约将于2月21日下午5时30分截止。公司将在寄送要约文件后的14天内，提供独立财务顾问就收购献议的评估意见。

4. 昇锐（Sunright）位于中国天津的生产设施已经恢复生产，工厂的生产水平将取决于当地的冠病防疫措施。董事会将密切关注这一情况，并在有重大进展时作出适当的公告。

5. 吉宝数据中心（Keppel Data Centres）与第一通（M1）子公司AsiaPac Technology合作，为吉宝数据中心的客户提供更多无缝隙的混合云和多云（multi-cloud）服务。全球混合云市场在2020年的市值为520亿美元（约699亿新元），并预计在2026年将增长到1450亿美元。

6. 星展集团（DBS）宣布任命Helge Muenkel为首席可持续官，从今天起生效。他将接替拉尔森（Mikkel Larsen），后者于2021年11月转任Climate Impact X (CIX）的首席执行官。CIX是星展集团、新加坡交易所、渣打银行和淡马锡控股的合资企业。

7. AGV集团独立董事庄永发（音译，Choong Yoon Fatt）和黄明成（音译，Wee Meng Seng, Aloysius）对于集团两次接到召开特别股东大会的要求，并罢免两人感到惊讶，并质疑对方的动机。庄永发和黄明成提出书面陈述指出，2021年8月29日，公司收到针对前执行董事蔡伟奇（音译，Chua Wee Kee）的投诉。作为负责任的董事，并遵循适当的企业治理，董事会要求蔡伟奇休假，直到公司完成调查。

2021年9月14日，蔡伟奇辞职，他同意将继续向公司及子公司提供财务支持。但在2021年11月19日，蔡伟奇拒绝按照他的承诺向公司提供财务支持，使公司陷入目前的财务困境。

庄永发和黄明成说：“作为独立董事，我们已采取行动调查有关投诉，并努力维护公司和股东的利益。我们感到惊讶的是，在接获投诉和展开调查不久后，有人连续两次试图要求罢免我们的独立董事职务。”