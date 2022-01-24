美国隔夜股市拖累 本地股市上午走弱

（早报讯）受到美国隔夜股市影响，本地股市上午走弱。

本地股市今天（1月24日）开盘即下跌26.67点或0.81％。截至中午休市，股市已收复大部分失地，新加坡海峡时报指数报3286.05点，跌幅收窄至0.27％。

IG亚洲市场战略师叶俊荣指出，亚洲股市主要受到美国市场上周五的避险情绪所影响。

美国周五隔夜股市大幅下挫。道琼斯工商指数跌450点或1.30％，标普500和纳斯达克指数跌1.89％和2.72％。

叶俊荣指出，美国股市三个主要指数都跌破了200日移动平均线，芝加哥期权交易所市场波动率指数（VIX指数）或称恐慌指数，则来到七周的最高点。技术分析显示，市场正涌现沉重卖压。

他认为，美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议结果出炉之前，投资者可能会对承担更多的风险持保留态度。美国联邦公开市场委员会会议将在周二（25日）和周三（26日）进行。

英国咨询公司凯投宏观（Capital Economics）经济师艾伦（Oliver Allen）说：“通货膨胀率处于非常高的水平，联储局将逐步取消超宽松的货币政策，而这些超宽松政策在过去10多年里一直是股市的关键支撑。”

少部分焦虑的市场投资者甚至预期联储局将在本周开始加息，但大部分仍预期联储局将于3月份首次加息0.25％，年底前再加息三次至1％。

可关注的本地个股消息，受到冠病疫情冲击的无招牌海鲜（No Signboard）自愿要求停牌。公司表示无法证明能够继续正常营业，同时还委任了德勤（Deloitte）作为财务顾问，协助集团进行重组，以解决集团能否继续经营的问题，并争取在适当的时候恢复交易。

无招牌海鲜停牌前的最后交易价为3.1分。它于2017年首次公开售股上市，每股发售价28分。