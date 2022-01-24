明年起 垃圾管理业员工月薪上调 也有花红和技能培训

（早报讯）垃圾管理业将从2023年7月1日开始落实渐进式薪金制度，确保这个行业的员工通过技能提升和职业发展赚取更高的收入，预计将有3000名从事垃圾处理业的本地居民受惠。

垃圾管理业包括垃圾收集和材料回收两个职业类别。以目前收入最低的回收材料分类员为例，他们的基本月薪将从明年的2110元逐步上调到2028年的3160元，相等于50%的增幅，垃圾收集员的基本月薪也会从明年的2210元逐步调高至3260元，增幅为48%。

工作组也为各级员工制定了最低加班时薪，加班时薪也会与基本月入的调整同步。

另外，从2024年起，为同个雇主工作至少12个月的本地垃圾管理业员工也将获得至少一个月的花红。垃圾管理群体劳资政工作组指出，这是为了更好地吸引和留住员工。

业者也要在2023年7月1日之前，确保他们旗下的各级员工完成相应的新技能资格（WSQ）培训，初级员工应完成至少两个WSQ课程，较高级别员工则需完成至少四个。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈今天（1月24日）已经代表政府接受垃圾管理群体劳资政工作组的建议。

他指出，这是今年宣布的第一个行业渐进式薪金，他对垃圾管理业的3000名本地低收入员工接下来能够赚取更高薪资表示欣慰。“我们希望这能鼓励更多人考虑加入这个行业。”

人力部在文告中时也指出，垃圾管理业收入最低的本地员工加薪的幅度都高于较高收入者，这与低薪员工劳资政工作小组去年提出的指导原则一致。