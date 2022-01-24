万礼道惊险一幕 骑士打滑抛飞 电单车爆炸狂烧

电单车疑打滑后，骑士被抛飞跌在路上，翻覆在路中央的电单车突然爆炸，起火狂烧。

这起事故发生在今早（1月24日）7时40分，地点是在万礼道的路段。

当时路经该处的《新明日报》读者张女士（43岁）刚好目睹电单车爆炸一幕，掀起的火焰和气浪非常吓人，她刚好拍下视频并通知报馆。

她说，当时正赶往上班途中，在该路段时发现前方车子前进速度缓慢，才发现有一辆电单车疑似是打滑后在路中央翻覆。

“当我们开车正要经过出事电单车翻覆的车道时，眼前的电单车突然爆炸，起火狂烧，冒出滚滚黑烟，我们都吓了一跳。”

根据她拍摄的视频，电单车在第二条车道翻覆，爆炸时热焰冲天，火势猛烈还一度蔓延到左边的车道。

从视频可见，电单车几乎被火焰吞噬，所有路过的车子小心翼翼从右边车道驶过。

张女士指出，当时看见一名男骑士倒在距离电单车30米处的左边车道。

她说，路旁还停着另一辆电单车，一名女骑士在路边正在用手机拨打电话，相信是拨电给民防人员求救。

骑士倒地后一度不动，过后在清醒的情况下送院接受治疗。

张女士说，倒在马路上的男骑士，相信已经受伤。

民防部队受询时表示，火患涉及一辆电单车，民防人员使用一个消防水管把火扑灭。一人被送往邱德拔医院，失火原因还在调查中。

警方受询时则说，52岁男骑士在意识清醒的状态下送院，男骑士因疏忽驾驶（careless driving），目前正协助警方进行案件调查。