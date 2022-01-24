孙素玲将出任星狮地产新加坡首席执行官

（早报讯）星狮地产（Frasers Property）宣布委任孙素玲为星狮地产新加坡的首席执行官，上任日期为4月1日。

据星狮地产透露，星狮地产新加坡是星狮地产集团的新加坡一家战略性业务单位，孙素玲（61岁）将直接向星狮地产集团总裁苏华钦（Panote Sirivadhanabhakdi）报告，并将转到新加坡工作，负责新加坡业务，包括专注于零售资产的平台——星狮地产零售，以及商业和住宅业务。

苏华钦说：“星狮地产新加坡仍然是集团中一个富有韧性的重要业务。孙素玲凭借她对房地产领域的深刻了解，我认为是担任新加坡业务的领导职务的首选。她带来了丰富的房地产发展和投资方面的领导经验、敏锐的洞察力和良好的交付记录。她非常相信星狮地产以及我们在世界这个地区所扮演的角色。我期待着支持她过渡到她的新角色。”

孙素玲目前是集团旗下子公司星狮地产（控股）泰国公司（Frasers Property (Holdings) Thailand）的房地产业务首席执行官，监管从总规划到销售与投资等全面的房地产开发事务，领导发展目前在建造的泰国最大私人房地产项目One Bangkok。

孙素玲在房地产行业拥有超过30年的经验，涵盖咨询、投资销售、租赁和房地产开发领域。在2017年加入星狮地产集团之前，她是乌节弯发展私人有限公司（Orchard Turn Developments）的首席执行官，该公司在新加坡乌节路的中心地带开发并经营爱雍·乌节（ION Orchard）购物中心和卓锦豪庭（The Orchard Residences）。她曾是国际房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE）的执行董事。