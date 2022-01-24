李智陞：城市规划无完美解决方案 国人彼此信任是关键

（早报讯）城市规划涉及艰难决策，没有完美的解决方案。要实现更美好的新加坡，所有人都需要做出一些妥协，信任因此是关键。

负责社会服务整合事务的国家发展部长李智陞今天（1月24日）在新加坡透视论坛最后一场对话会上，想象未来新加坡将是怎样一幅光景，并认为实现愿景的三个要素是——信任、尽责治理（stewardship）和集体行动。

他说，信任不代表凡事都得意见一致，而是即使有分歧，仍相信彼此是以新加坡的利益为重。

李智陞说：“培养这一点需要付出努力，而且只有经过时间建立了深厚关系，才能实现。”

与此同时，我国土地是宝贵资源，必须谨慎管理。李智陞说，这意味着城市规划要有长远考量，不仅是为我们自己，也是为后代子孙。

他强调，我国先辈以长远的眼光，赋予这座城市其标志，如樟宜机场、滨海湾和地铁网络。“然而，他们也为我们留出大片土地。我们用这些土地进行大胆的城市转型计划。随着这些计划实现，它们将为下一代创造新颖和有趣的空间，下一代也将开展自己的计划为城市重新注入活力。”

第三也是最后一个要素是集体行动。李智陞说，类似新加坡透视论坛这样的公开对话很重要。

“然而，除了讨论和构思外，让我们也采取行动。卷起袖子，携手共进。这是‘群策群力，共创未来’运动的意义所在。我们所有人都能在我国未来建设中发挥作用。”