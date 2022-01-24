参与恐怖主义活动 15人仍被拘留26人受内安局监督

（早报讯）我国内部安全局2002年至今共处置了130多名参与恐怖主义活动的新加坡人，目前还有15人被拘留，另有26人仍受当局监督。其中，曾在社交媒体诋毁哈莉玛总统、被伊斯兰国组织激进化的青年，因改造进展良好而在本月获释，目前就读于一所中学后教育学府。

内安局最初在2001年发现极端组织回教祈祷团（Jemaah Islamiyah）企图在我国展开恐怖攻击的阴谋，随后展开捣毁行动，拘留多名回教祈祷团成员。当局至今已对130多名参与恐怖主义活动者采取行动。

内政部长兼律政部长尚穆根今午（1月24日）在一场宗教研讨会上致辞时说，不少人能够顺利改造并重新融入社会，可归功于政府和社区的合作，尤其是宗教改造组织和跨机构援助小组（Inter-Agency Aftercare Group）领袖及义工的帮忙。

他说：“当中有不少人贡献时间和资源，为被拘留者、被监督者以及他们的家人提供辅导和指导。你们的努力对他们的改造之旅带来巨大影响。”

尚穆根以现年19岁的青年“丹尼尔”（化名）为例，指他在过去两年拘留期间接受了组织和小组人员的改造和辅导后，取得了良好的进展。

丹尼尔于2017年在社交媒体上载诋毁哈莉玛总统的图片，甚至叫伊斯兰国组织（ISIS）将她斩首，首次被内安局调查。他当时仅15岁。

调查显示，他被加入伊国组织的私密社交媒体群组，觉得自己“被拣选”，逐渐被极端教义影响。当局考虑到他年龄还小，也认为他没有造成迫切威胁，继续辅导他，但两年后发现他仍是伊国组织的坚定支持者，前年1月将他拘捕。

根据内安局今午发的文告，宗教改造组织每个月为丹尼尔提供辅导，助他排除极端思想。当局也安排丹尼尔在拘留期间继续学业。在教师的指导下，他的表现突飞猛进，前年N水准（普通工艺）考试取得四个特优，去年N水准（普通学术）会考科目都及格。整个过程中，丹尼尔的家人也会定期探望及鼓励他。

尚穆根指出，丹尼尔已经洗心革面，放弃了对伊国组织的激进想法和支持。“如今他已经找到他的目标——认真念书、找个好工作养家糊口，并为社会做出贡献。”

根据文告，丹尼尔已于本月获释，并顺利报读一所中学后教育学府选修心仪的课程。不过他仍受限制令约束，包括不得在未征求内安局局长同意前，擅自更换住址或离境，也不能使用互联网或社交媒体。当局会继续协助他更好地融入社会。