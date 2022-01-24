亚太市场担忧货币政策收紧 海指本周首日交易跌0.35％

（早报讯）新加坡股市本周首日交易受美国货币政策将收紧的因素影响而走低，新加坡海峡时报指数周一（1月24日）闭市报3283.35点，下跌11.51点或0.35％。亚太各地市场也因为对货币政策收紧的担忧而纷纷下跌，香港和首尔的跌幅更是达到1.24％和1.49％，悉尼的跌幅也达0.65％，东京的仅取得0.24％涨幅。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“区域各地市场情绪主要因为美国货币政策即将收紧而受压。不能排除美国作出比预期更大的收紧行动的风险。”

CMC市场分析师王绥勤接受访问时说：“亚洲股市今天情况复杂，由于俄罗斯在乌克兰问题上的侵略者立场，令市场对此地缘政治感到不安，利益相关者之间似乎还没有外交上的突破。今天上午的最新消息显示，美国已经命令外交官的家属离开乌克兰，这让市场更加忧虑。”此外，市场参与者似乎在等待本周的关键事件——包括美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）在美国周三的会议，然后再采取新的立场。

本地股市今天交易量减至9亿5531万股，交易总值减至9亿4447万元。全场跌多升少，上升股156只，下跌股299只。海指成份股也是跌多升少。

领涨的海指成份股是新电信（Singtel），股价涨0.40％至2.49元，但银行股涨跌不一。星展集团控股（DBS）涨0.31％至35.66元，华侨银行（OCBC）跌0.08％至12.30元，大华银行（UOB）跌1.19％至30.01元。跌幅最大的海指成份股是云顶新加坡（Genting Singapore），股价跌1.94％至0.76元。

其他个股方面，星煌控股（Starburst）股价持平于0.235元。它今早透露，挪迪克集团（Nordic Group）收购星煌控股的要约文件已经通过电子方式寄送给股东。收购约将于2月21日下午5时30分截止。公司将在寄送要约文件后的14天内，提供独立财务顾问就收购献议的评估意见。

昇锐（Sunright）今天股价跌5.81％至0.405元。它周一早上透露，公司位于中国天津的生产设施已经恢复生产，工厂的生产水平将取决于当地的冠病防疫措施。董事会将密切关注这一情况，并在有重大进展时作出适当的公告。

吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT）周一股价跌0.44％至2.25元。吉宝数据中心控股公司（Keppel Data Centres Holding）周一宣布，吉宝数据中心（Keppel Data Centres）与第一通（M1）子公司AsiaPac Technology合作，为吉宝数据中心的客户提供更多无缝隙的混合云和多云（multi-cloud）服务。全球混合云市场在2020年的市值为520亿美元（约699亿新元），并预计在2026年将增长到1450亿美元。