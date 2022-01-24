新印领导人明天会晤 就飞航情报区等课题签署协议

（早报讯）新加坡和印度尼西亚将在明天的领导人非正式峰会上，就调整新加坡和雅加达飞航情报区边界、引渡逃犯等课题签署协议。

李显龙总理明天（1月25日）将前往民丹岛，与印尼总统佐科举行新印领导人非正式峰会。

总理公署发文告说，两国领导人将见证一系列协议的签署，这些协议是在上一次非正式峰会上，双方同意制定的共同框架为基础进行磋商。

文告指出，双方将签署关于调整新加坡和雅加达飞航情报区边界的协议，以及逃犯引渡条约。两国国防部长也会就2007年防务合作协定及新印军队在印尼军训区的执行协议发表联合声明。

双方会互换信件，承诺让上述协议同时生效。

两国领导人在会上也将宣布会前签署的数项谅解备忘录。这些备忘录横跨金融与经济合作、绿色与循环经济发展、能源合作、人力资本发展等领域。

这是李总理和佐科第五次举行非正式峰会，上一次峰会于2019年10月在我国举行。当时，两国领导同意制定共同框架，在尊重两国核心利益与权利的情况下，以制定长期与持久的方案为目标，找到合理与全面的磋商模式，解决双边议题。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、国防部长黄永宏医生、外交部长维文医生、内政部长兼律政部长尚穆根、交通部长易华仁和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生将随李总理出访。