两年回收900万个瓶罐 智能反向贩卖机换新地点

（早报讯）旨在推广环保的智能反向贩卖机推出两年多来，已回收大约900万个塑料瓶和铝罐。

在国家环境局的支持下，星狮集团将开展新阶段的回收和节省（Recycle N Save）计划，包括重新调整全国现有50台智能反向贩卖机（Reverse Vending Machines）的分布地点，例如进入更多的校园，让学生从小培养资源回收的习惯。

此外，星狮集团也将和社区及企业合作，举办设计比赛及讲座等活动，进一步推广公众循环利用的意识。

其中一家新合作伙伴是设计和科技公司Artacia，通过与设计师和艺术家合作，将智能反向贩卖机收集到的饮料容器升级改成为3D打印艺术品，如长椅和花盆等。

环境局副局长（环境保护）及环境保护署署长巴斯卡（Ram Bhaskar）在今天下午联合发布的文告中表示，回收利用是延长我国唯一垃圾填埋场实马高岛寿命和减少碳排放的重要策略。

“智能反向贩卖机的回收率稳步上升。随着第二阶段有新的合作伙伴及加大对外宣导力度，我们希望在这一势头的基础上再接再厉，鼓励更多新加坡人加入回收饮料容器这一全国性努力当中。这将有助新加坡实现2030年回收率提高到70％的目标。”

公众可浏览recyclensave.sg，查询智能反向贩卖机所在的具体地点。