（早报讯）美国隔夜股市小幅反弹。道琼斯工商指数涨99点或0.29％，标普500和纳斯达克指数涨0.28%和0.63%。

区域市场情绪受美国货币政策将收紧以及乌克兰紧张局势影响，本地股市本周首日交易因而走低。新加坡海峡时报指数昨日闭市报3283.35点，下跌11.51点或0.35％。

今日（1月25日）可关注股票：

1. 凯德集团（CapitaLand Group）旗下的凯德地产公司（CapitaLand Development）计划以3亿4000万元，向凯德综合商业信托（CICT）收购裕冰坊（JCube）。交易预计在今年第一季完成。

收购完成后，CapitaLand Retail Management将继续经营裕冰坊，凯德地产将探索重新定位或重新开发该商场的方案，以配合裕廊湖区（Jurong Lake District）的转型。在此之前，凯德地产将从该商场获得经常性的租金收入。

凯德综合商业信托从这项交易获得的净款约是3亿3470万元、净收益约5670万元。

2. 百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）去年第四季每单位派息3.57分，与2020年同期一样。全年每单位派息14.08分，同比增加2.1%。信托将于2月28日派息。

3. 翱兰国际（Olam International）子公司Olam Americas将私下配售总值2亿7500万美元（约3亿7000万新元）的五年期和七年期固定利率票据。五年期票据总值2亿美元，票息率是3.05％；七年期票据总值7500万美元，票息率是3.25%。交易预计将于2月16日完成。发行票据的收益将由Olam Americas及它的美国关联公司用于一般企业用途。

4. 星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）以8亿1080万元脱售Cross Street Exchange。完成脱售之后，信托投资组合中的物流和工业资产的比重从之前的61.1%增至66.9%。投资组合的整体租用率将从96.2%上升到97.1%, 加权平均租约（WALE）从4.8年增加至5年。

交易预计将于3月31日完成。信托可获得的净款约为8亿零270万元。

5. 尚乘集团（AMTD International）将收购AMTD Digital的多数股权。公司将收购AMTD Digital3173万股A类普通股和2420万股B类普通股，每股定价17.75美元。交易完成后，公司将持有AMTD Digital总发行股份的97.1%。

6. 挪迪克集团（Nordic Group）收购星煌控股（Starburst）的献议已经转为全面无条件。收购献议的截止日期延至3月7日下午5时30分。