可能接触冠病患者 维文将缺席新印领导人非正式峰会

（早报讯）外交部长维文医生因可能与冠病患者有过密切接触，接到健康风险警告，他将缺席今天（1月25日）于印度尼西亚民丹岛举行的新印领导人非正式峰会。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖将代为出席。

维文今早在面簿发文透露，他在接到健康风险警告后已接受冠病检测，结果呈阴性。下来七天，他将按照医疗程序三（Protocol 3）定期进行抗原快速检测（ART），并以视讯方式出席会议和活动。

“多个月来，我在出席会议和活动前都定期做ART检测，频繁检测已成为我日常工作的一部分。”

李显龙总理今天前往民丹岛，与印尼总统佐科举行新印领导人非正式峰会。两国将针对调整新加坡和雅加达飞航情报区范围、引渡逃犯等课题签署协议。

随李总理出访印尼的还包括国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、国防部长黄永宏医生、内政部长兼律政部长尚穆根、交通部长易华仁和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生。