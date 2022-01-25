去年有近32万名本地人参与各项本地导览游

（早报讯）本地导览旅游业表现不俗，在“重新探索新加坡”旅游消费券的带动下，去年有近32万名本地人参与各项本地游，全岛玩透透！

根据新加坡旅游局今天（1月25日）发布的2021年旅游数据，去年1月至4月，在进入高警戒解封第二阶段之前，本地导览游的参与人数每月增长30％至55％；11月和12月表现更强劲，参与人数环比增长分别为89％和90％。

旅游局去年也颁发了42个新的旅行社经营执照，以及71个导游执照。

为了鼓励业者创造崭新的旅游体验，旅游局启动了导览创新实验室（Tour Experience Innovation Lab，简称TEIL）。

在此计划下，旅游局与国家艺术理事会合作推出表演艺术导览试点补助金，帮助旅游业者和艺术从业者打造创新的表演艺术导览。这笔试点补助金至今已资助业者打造了五项新导览活动。

另外，旅游局也与圣淘沙发展局和旅游业者紧密合作，打造一系列以可持续发展和文化遗产为主题的导览SentoSights，向访客介绍圣淘沙岛的另一面。

公众目前可参加10个新的SentoSights导览，内容横跨文化遗产、可持续性、海洋保护和生物多样性。

去年酒店平均入住率为56.2％

酒店业方面，去年酒店的平均入住率为56.2％。由于前年首两个月的强劲旅游表现影响整体的旅游数据，去年的平均入住率与前年相比略减1.1个百分点。

平均客房收费略增2.7％，至158元，每个客房平均收入则维持在89元。

本地去年也出现一些新景点，如冰淇淋博物馆和圣淘沙天空喜立（SkyHelix Sentosa）。新登场的酒店则包括客安酒店（The Clan Hotel）、Duxton Reserve和圣淘沙豪亚度假酒店（Oasia Resort Sentosa）。

现有的景点和酒店也利用这段时间，更新或打造全新体验以吸引本地访客。例如Wild Wild Wet水上乐园举办泼水节（Songkran Festival）主题的活动、虎豹别墅新设“地狱博物馆”等。

接下来，公众可期待更多新景点的出现，例如在星耀樟宜的星空花园（Canopy Park）和资生堂森林谷（Shiseido Forest Valley）即将推出的增强现实（AR）体验Jewel-rassic Quest。这个预计将在今年推出的新景点，将会把访客带到8900万年前执行任务，还能与恐龙互动。