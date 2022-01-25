亚洲股市全面下挫 本地股市上午跌逾1％

（早报讯）美国隔夜股市剧烈震荡，拖累亚洲股市全面大幅下挫，本地股市上午一度跌逾1％。

本地股市今天（1月25日）开盘下跌19.24点或0.59％。新加坡海峡时报指数上午最低滑落至3239.93点，跌43.42点或1.32％。截至中午休市，海指报3245.59点，跌幅略微收窄至1.15％。

今天上午，日本、香港和韩国股市都一度跌2％；澳大利亚股市跌将近3％，跌幅最剧。

DailyFX策略师杨燕指出，美国市场周一出现了剧烈波动，三大指数盘中一度重挫4％，闭市时小幅收高。“这可能是投资者逢低买入，把最近下挫作为积累股票的机会。”

杨燕认为，市场整体情绪仍然容易受到外部因素影响而波动。投资者正在密切留意美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）周三的会议结果。

市场现在充分预期联储局将在3月加息，并在2022年底前加息三次。可是，投资者仍不清楚联储局将在何时开始缩减8.8万亿美元（约11.83万亿新元）的资产负债表，以及以何种速度进行。

联储局收紧货币政策，市场流动资金将减少，也造成比特币下挫，昨天最低跌至3万2950美元，滑落至2021年7月底以来的最低水平。自去年11月以来，比特币的市值已经减少将近一半。

除了联储局的货币政策，瑞士私人银行UBP高级经济师卡萨诺瓦（Casanova）指出，乌克兰紧张局势加剧、通货膨胀率上升和油价上涨，都是拖累亚洲市场走低的因素。

“但是从正面来看，估值正变得更具吸引力，一些行业的盈利增长仍然强劲。因此，我认为本周我们将看到市场出现拉锯战。”

为了因应通胀升温，新加坡金融管理局（MAS）提前收紧货币政策，让新元名义有效汇率（S$NEER）略微升值，其可波动范围的宽度和中心轴维持不变。

金管局今天在政策声明中说，自2021年10月发布的货币政策声明以来，新加坡的通货膨胀率进一步上扬。当局经过评估后认为，再次对货币政策进行预防性调整是合适的。

金管局每年4月和10月宣布货币政策，之前曾两次在会议以外宣布调整政策，上一次是在2015年1月放宽政策，因为全球原油价格下跌令通胀预期下降。