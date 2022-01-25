全球廉洁国家排名 新加坡并列第四

（早报讯）新加坡在全球年度廉洁排行榜上，与瑞典和挪威并列第四名，是过去10年唯一跻身10大的亚洲国家。

国际反贪污组织“透明国际”（Transparency International）今天（1月25日）公布2021年廉洁指数，组织通过13轮收集专业评估与商界看法的调查，统计180个国家和地区的廉洁指数。指数介于0分到100分，0分最腐败，100分最廉洁。

新加坡过去四年的廉洁指数都保持在85分，虽然比前年滑落一个名次，却继续遥遥领先其他亚洲国家和地区，包括排名第12的香港，以及第18名的日本。

丹麦、芬兰和新西兰以88分并列第一，其中，丹麦已连续四年蝉联榜首。位居第七至第10的国家依次为瑞士、荷兰、卢森堡和德国。

东南亚方面，马来西亚排名第62，印度尼西亚则是第96名。排名垫底的以中东和非洲国家为主。南苏丹只取得11分，位居180个国家与地区之末。

透明国际在报告中指出，世界各国为了应对冠病疫情，出台大规模的经济复苏计划，若没有足够的审查和制衡，将不可避免地导致贪污问题。

我国贪污调查局发文告说，尽管疫情带来挑战，新加坡的贪污情况仍严格受控。最新数据显示，本地贪污案件一直维持在低水平。

文告也指出，香港政治与经济风险咨询机构（Political and Economic Risk Consultancy，简称PERC）公布的2021年报告，继续将新加坡列为亚洲最清廉国家，这是我国自1995年以来一直保持的位置。

根据世界正义工程组织（World Justice Project）发布的2021年法治指数，新加坡在139个国家和地区中，名列全球第三清廉国家，在亚洲则高居榜首。

贪污调查局局长邓兆庭把我国在反贪方面取得的成就，归功于打击贪污的强烈政治意愿，以及公共服务部门与公众遏制贪污的警觉心和决心。

今年是贪污调查局成立70周年，邓兆庭强调，贪污调查局人员将继续同新加坡人与社区合作，坚定打击任何形式的贪污。“贪污的威胁一直在演变，我们不能自满。”