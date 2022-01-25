两艘游轮曾出现五起冠病确诊病例 但至今未形成感染群

（早报讯）本地游轮业自2020年底恢复航行以来就强劲回弹，至今已有近300航次出发，接待超过40万名本地游客。

获准起航的两艘游轮上曾出现五起冠病确诊病例，但因新加坡旅游局实行CruiseSafe安全认证计划以及严格的安全管理措施，至今并没有形成任何感染群。

旅游局今天（1月25日）公布2021年旅游数据时，透露上述数据。

旅游局政策规划司助理局长林雪颖接受媒体访问时透露，过去一年，皇家加勒比国际游轮和星梦邮轮在起航后共检测出五起冠病确诊病例。“因为严格的机制和安全管理措施，以及在游轮上的医疗设施和医护人员，我们目前为止都能控制这些事件。”

林雪颖指出，大部分的确诊乘客都是因为身体不适而求医，并在游轮上的检测设施进行检测。确诊病患以及密切接触者都及时被隔离并进行检测，其中也包括工作人员。

她说：“目前为止，这五起确诊病例并没有进一步传播，游轮接待的40万名乘客中也没有出现任何感染群。”

对于星梦邮轮的母公司云顶香港因未能偿还到期债务并在本月18日申请清盘，林雪颖指出，目前的情况还不稳定，旅游局正与云顶集团保持密切联系，探讨各种应急计划。

“星梦邮轮若不能在本地起航，我们肯定会努力把其他曾经从本地起航的游轮公司和游轮带进来……我们对本地游轮业接下来的发展保持乐观，我们认为本地居民以及来自区域和全球的游客，对游轮的需求仍然很高。”