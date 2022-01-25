武吉知马路上段双尸案 双胞兄弟遗体火化

武吉知马路上段双胞兄弟卧尸沟渠案，两死者的遗体昨天（1月24日）下午被领出后，晚上送往万礼火化。

家人为两人选了一张背影和一张夕阳下侧影的遗照，两遗体一起送入焚化炉。

上周五（21日）傍晚6时许，一对11岁的叶姓孪生兄弟被发现卧尸在武吉知马上段，翠绿岗弯（Greenridge Crescent）私宅区游乐场附近的沟渠。

警方接到两死者的父亲叶俊宏（译音，48岁）求助电话赶到现场，并出动大批警力调查，还发出寻人通知要找疑似涉案人，岂料隔天晚上11时许却发文告指已逮捕叶俊宏，他昨早被控一项谋杀罪名。

据《新明日报》了解，死者是叶凯胜（Aston Yap）和叶伊森（译音，Ethan Yap）。

死者姐姐昨日下午2时许抵达验尸房，她一身黑衣，由新加坡阴风水殡葬服务老板冯振昌（40岁）陪同，办理领尸手续。

随后在3时许，一名身穿黑衣黑裤、戴着帽子的女亲友抵达，在另一名男子陪同下进入。

众人约莫15分钟后走出来，神情平静，过后驱车离开，后方则跟着载有死者遗体的两辆灵车。

昨晚7时15分时，载送死者姐姐的汽车现身万礼火化场，基于尊重家人的隐私，媒体不得进入，只能在入口处等待。

半小时后，两辆灵车先后抵达，灵车前方摆放双胞兄弟的照片。但有别于一般遗照，家人为两兄弟选了一张背影照，以及一张夕阳下侧影的照片，并未曝光两人样貌。