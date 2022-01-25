新印就三项长期双边课题达成协议

（早报讯）新加坡和印度尼西亚就三项长期双边课题达成协议，包括调整新加坡与雅加达飞航情报区之间的界限。

另两项课题是引渡条约，以及国防合作与实施协议。两国是在2019年新印非正式峰会同意制定的共同框架基础上商定这些协议。

李显龙总理今天（1月25日）到民丹岛，与印尼总统佐科举行新印领导人非正式峰会。他在会后的联合记者会上形容，这是一组“平衡双方利益”（balanced）的协议，解决了新印之间长期存在的三个双边课题。

“这三个课题对两国都很重要，它们几十年来一直在我们的双边议程上，我们曾多次合作和讨论过这些课题。在上次的领导人非正式峰会上，佐科总统和我决定，是时候认真解决这些长期存在的双边问题。我们同意制定一个能满足双方需要与利益的框架。”

两国今天在李总理和佐科的见证下，签署和交换信件，承诺让上述协议同时生效。协议接下来还须通过两国各自的国内程序。

李总理说，这组协议的落实体现了新印关系稳固且成熟。“这三项协议考虑到双方利益，体现了良好的利益平衡，是持久（durable）的长期协议，将至少持续一代人的时间，并为我们充满信心地推进双边关系，打下坚实基础。”

飞航情报区是各国负责向民航机提供飞航情报和预警服务的区域，由国际民航组织划定，与领空是完全不同的概念。

重新调整飞航情报区，须获国际民航组织批准。

新加坡飞航情报区涵盖印尼的部分领空。印尼方面不时传出要向我国索回飞航情报区管控权的声音，但我国一再表示，飞航情报区不是主权问题，而是为航空交通的安全管理而划定的。

至于引渡条约，以及国防合作与实施协议，新印两国2007年4月已签署这两项协议，但有待印尼国会批准。两国国防部长今天也会就2007年国防合作与实施协议发表联合声明。

李总理说，引渡条约将加强两国在打击罪犯方面的合作，向投资者发出明确的积极信号，国防合作协定则将加强两军合作，推进防务关系。

佐科在联合记者会上发言时也说：“展望未来，我们希望在互利互惠的原则基础上，继续加强两国执法合作、航空安全和防务安全。”