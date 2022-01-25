涉虚报疫苗接种资料 全科医生被改控更严重罪名

（早报讯）全科医生柯杰智被改控更严重的罪名，指他与人共谋向卫生部虚报疫苗接种资料。控方揭露案件还涉及更多病患，有必要尽快彻查。

柯杰智（33岁）上周五原本被控一项共谋欺骗的罪名，今天（1月25日）下午透过视讯面对改控。

根据最新控状，柯杰智涉嫌与诊所助理蔡清顺（40岁，译音）和女子梅拉祖尼莎（Mehrajunnisha）共谋，向卫生部作出虚假陈述，他在今年1月14日左右向卫生部谎称梅拉祖尼莎已接种国药疫苗，让后者得以获得接种证明，但她其实并未接种。

据早前报道，涉及此案的还包括反疫苗组织“Healing the Divide”创办人许淑慈（译音，46岁），她于本月23日被控共谋欺骗。许淑慈涉嫌把相信是组织成员的个别人士介绍给被告，也提议以其他注射剂取代疫苗，为病患“接种”。

控方今午在庭上要求让被告还押接受调查，并指案件性质严重，涉及为病患“打假针”和窜改记录的行径。初步调查显示还有其他病患涉案，警方需要更多时间调查大量资料。

控方也称本案涉及公共利益，有必要尽快调查。若罪名属实，一些未接种者很可能正以假的接种证明四处活动，而无须受疫苗接种差异化措施限制，这会对其他公众造成风险。

被告的代表律师则促请法官允许保释，并指被告原本面对的控状属于可保释罪名，辩方昨天才得知被告会被改控不可保释的罪名。律师也指法庭有权要求被告遵守每天去警局报到等保释条件，以配合调查。

法官表示，面对奥密克戎变种毒株，有必要迅速核实相关病患的接种状态，念及多方利益决定让被告还押警署多一周，案展本月31日过堂。

根据刑事法典第424A节条文的不诚实作出虚假陈述罪名，罪成可被判坐牢最长20年监禁或罚款，或两者兼施。被告原本面对的共谋欺骗罪，则是罪成可被判坐牢最长三年或罚款，或两者兼施。