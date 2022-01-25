（早报讯）拖网游过池塘时出意外，36岁缅甸籍客工不幸溺毙。渔场被指安全措施不到位，人力部正考虑采取执法行动。

事件发生在去年6月11日，地点在Royal Crown Fishery & Trading私人有限公司（Royal Crown）位于林厝港巷的渔场。死者是在该渔场工作的客工柯柯。

验尸庭昨早针对死因展开研讯。

柯柯和另一名客工乌达纳在Royal Crown于2019年8月23日接手经营渔场前就已在该处工作，两人在渔场易主后继续留下来工作。

调查显示，事发当天，死者、乌达纳与另一名客工要用渔网打捞养在池塘里的生鱼（snakehead fish）。

乌达纳向死者建议，两人各自站在池塘两边，边走边铺网，不过死者却选择抓着系着渔网的绳子走入水中，想要一边拉着绳子，一边游向对岸，用渔网覆盖水面。

游到池塘中央时，死者突然开始挣扎，猛挥双手求救，同事见状下水救人，但死者还是在送院不久后过世。

人力部调查揭露，死者出事时没有穿救生衣，池塘附近没有救生圈。渔场员工没经过急救训练，公司更没有任何紧急应对程序。

调查也显示，池塘没有安装水位测量仪，员工进入池塘之前通常只把木棍放入水中测量水位，而测量水位的地点都在岸边，根本测量不出池塘其他地方的水深。出事的池塘的正中央水深约两米，而死者的身高只有1.68米。

死者生前会游泳，但调查显示他的脚可能被池塘底部的烂泥困住，导致他不幸溺毙。

Royal Crown的陈姓女董事毫无捕鱼经验，事发当天也没亲自监督员工。鉴于以上种种原因，人力部正考虑向渔场和女董事采取执法行动。

死者与妻子育有一名9岁儿子，是家里唯一的经济支柱。死者的遗孀打算索赔。