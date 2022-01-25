AMRO：亚细安加三国家今年经济增4.9％

（早报讯）虽然奥密克戎变种病毒带来不确定性，阻碍经济重新开放的进程，但高疫苗接种率降低全国封锁的风险，亚细安加三国家今年经济料增长4.9％，当中新加坡经济增长4％。

“亚细安加三”宏观经济研究办公室（AMRO）周二（1月25日）发表最新报告对区域经济前景表示乐观，预期全球经济继续改善，主要发达经济体今年上半年将放宽财政和货币政策。全球供应链干扰在去年第四季已见顶，今年将缓解。

尽管如此，高成本和协议繁琐将限制旅游活动恢复，尤其是在今年上半年，国际旅游预计到2023年中旬才能恢复至疫情暴发前水平。

亚细安加三国家指的是亚细安十个成员国外加中国、韩国和日本。

AMRO首席经济师许和意指出，区域国家有足够政策空间可以应付新挑战，并继续复苏。然而，奥密克戎来袭对区域经济造成冲击程度不一，例如依靠服务及旅游业的泰国，该国今年经济仍无法摆脱疫情影响。

与去年10月发布报告相比，亚细安大部分成员国今年经济增长预测已显著下调，当中泰国的降幅最显著，从5.8％下调至3.6％。马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、柬埔寨和寮国的降幅介于0.4百分点至1.4百分点。

相比之下，新加坡和越南的今年经济增长预测维持在4％和7.5％，文莱从3.2％上调至4.1％。

报告指出，基于私人消费和商业投资的强劲复苏，日本今年经济增长预测从2.4％上调至2.9％；香港从4％下调至3.6％，主要考虑到香港与中国大陆因为近期疫情升温，可能推迟两地之间边境重新开放。中国和韩国维持在5.5％和3％。

另一方面，亚细安加三国家今年通货膨胀料达到2.9％，新加坡达1.9％。

报告指出，除了缅甸之外，大部分国家的通胀预测皆显著上调，主要考虑到在全球价格攀涨的情况下，食品、能源和原材料带来更高成本压力，即使预计到了今年中旬可能会缓解。然而，跟世界其他区域相比，本区域的通胀相对较低。

疫情反弹将是区域面临主要下行风险，全球供应链干扰持续不断和全球价格压力上升可能让疫情风险进一步加剧。

尽管全球通胀攀升可能促使主要发达经济体比预期更早或更大幅度收紧特别财政支持，不过许和意认为本区域展现更高韧性，因此溢出效应有限。