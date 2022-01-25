张志贤：新印谈判秉持互信 顾全彼此利益

（早报讯）两年半的谈判过程虽然紧凑，不过新加坡和印度尼西亚本着信任和真诚，在顾及彼此的核心利益和权利的前提下，今天终于就三项长期双边课题达成协议。

新印两国领导人今天（1月25日）在印尼民丹岛举行新印领导人非正式峰会。代表新加坡领导谈判工作的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤傍晚在面簿贴文说：“两年半的谈判过程紧凑、硕果累累，大家秉持互信和真诚，顾及彼此的核心利益和权利，终于达成了一套平衡、互惠互利和可持久的协议。”

与张志贤对接的是印尼海事与投资统筹部长鲁胡特（Luhut Pandjaitan）。

两国签订的三项协议包括调整新加坡与雅加达飞航情报区之间的界限、引渡条约，以及国防合作协定及其实施协议。

张志贤说，他尤其高兴的是两国在国防合作方面取得共识，因为原本的防务合作协定是他在2007年担任国防部长期间，与时任印尼防长的苏达梭诺（Juwono Sudarsono）共同签署的。

张志贤也感谢鲁胡特，以及两国由多个部门组成的团队努力克服冠病疫情带来的挑战，商定这套协议。这将为促进新印双边关系奠定良好的基础，惠及国家和人民。