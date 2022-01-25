美股表现疲弱 亚洲股市重挫 本地股市跌逾1％

（早报讯）国联邦储备局即将公布的货币政策备受关注，加上美国股市表现疲弱，亚洲股市集体重挫，本地股市周二（1月25日）也跌逾1％。

新加坡海峡时报指数全日跌35.59点或1.08％，闭市报3247.76点。整体股市交易量15亿5000万股，交易总值15亿3000万元。上升股145只，下跌股371只。

区域股市方面，深圳股市的表现最差，周二全天大跌3.31％。其次是上海和韩国股市，分别下挫2.58％和2.56％。日本、香港和台湾也跌逾1％。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说：“美国股市的整体表现疲软、投资者赶在联储局公开市场委员会（FOMC）举行会议前布局，以及市场出现套利活动，是促使海指回调的主要原因。”

她说，市场普遍担心美国联储局主席鲍威尔会提前加息。至于美国股市走势，前晚的表现有稍微复苏，但开年以来依然下挫。标普500指数从高位下跌逾8％，纳斯达克指数更是下挫14％。

辉立证券研究高级投资分析师蔡栋梁仍看好海指的展望。他说，联储局将就今年的货币政策提供更多信息，这有助减少市场的不确定因素。

但他提醒，乌克兰的紧张局势给市场带来一些不确定因素。目前还不确定俄罗斯是否会入侵乌克兰，也不懂北大西洋公约组织（NATO）会作出什么样的回应。

他预测，海指的阻力位在3300点，支撑水平为3088点。

周二海指30只成份股几乎全倒，仅有一只股上涨，两只股无起落。扬子江船业（Yangzijiang）的跌幅最显著，全日下挫4.55％。吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）、云顶新加坡（Genting Singapore）和丰益国际（Wilmar International）也跌超过2％。

个股消息方面，金狮亚太（Lion AsiaPac）发布盈利预警，集团预期在去年第二季和首半年蒙受亏损，这归咎于消耗品（consumables）的生产成本和间接成本上涨。该股报0.365元，无起落。

精密工程制造商CDW控股（CDW Holding）发文告指出，2021下半财年和全年预计取得营运盈利，因为原厂委托制造（OEM）服务业务扩张，以及液晶显示器背光元件（LCD Backlight Units）业务改善。该股收报0.275元，涨7.84％。

针对向东吴中新资本（亚洲）公司发行8000万张非上市和可转让凭单的计划，房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）披露，目前还在等待新交所的批准，所以执行这项计划的期限将延后至下个月25日。逢来发集团股价涨2.11％至9.7分。