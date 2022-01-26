（早报讯）美国联邦储备局即将公布的货币政策备受关注，加上美国股市表现疲弱，亚洲股市集体重挫，本地股市昨日（1月25日）也跌逾1％。

新加坡海峡时报指数全日跌35.59点或1.08％，闭市报3247.76点。

华尔街隔夜股市表现持续疲弱，纳斯达克指数指数跌2.28%，标普500指数跌0.19%，道琼斯工商指数跌0.19%。

本地今天值得关注的股票如下：

*新达信托（Suntec REIT）今早宣布业绩，信托去年下半年的每单位派息同比上扬9.8%至4.512分，营运派发收入同比增长21.6%至1亿2900万元。

全年每单位派息增加17.1%至8.666分，营运派发收入同比增长18.2%至2亿4720万元。

信托管理公司ARA Trust Magnagement（Suntec）Limited表示，这一强劲表现主要得益于伦敦两项新收购资产的贡献以及新达城购物中心的更高收入。

新加坡、澳大利亚和英国的办公楼投资组合保持韧性，为单位持有人提供稳定的收入。

*金味集团（Kimly）在今天举行常年股东大会前预先答复新加坡证券投资者协会（SIAS）的提问时表示，排除不可预见的情况，集团相信在可见的未来将能够为股东派发可持续的股息。

该协会想知道，随着集团扩大分店投资业务的规模，它增加和维持股息的能力是否会受影响。

集团说：“虽然我们没有固定的股息政策，但董事会承诺将不少于50%的净盈利作为股息，我们对于能够在过去五个财政年度保持这一承诺而感到自豪。”

*吉宝房地产信托（Keppel REIT）在2021财年下半年的每单位派息（DPU）同比下滑1.7%至2.88分，但全财年每单位派息同比则增长1.6%至5.82分，主要受到增进收益的收购所扶持。

该信托去年下半年可派发收入上扬6.6%至1亿零640万元，全年增长9%至2亿1210万元。

该信托在闭市后发布的全年业绩报告中指出，多年来优化投资组合的持续努力，将继续支持信托管理公司加强收入韧性和提高单位持有人总回报的目标。

全财年派发给单位持有人的收入取得增长，得益于澳大利亚和本地增进收益的收购，包括墨尔本Victoria Police Centre、悉尼Pinnacle Office Park，以及新加坡吉宝湾大厦（Keppel Bay Tower）的贡献。

与此同时，信托也通过积极的租赁和成本管理战略来推动资产表现。

这部分抵消了信托脱售在布里斯班275 George Street办公楼的50%权益所造成的影响。该脱售让信托释放价值，以寻求具战略性和更高收益的收购。该信托维持在1.16元。

*扩大股本的丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），在截至去年12月底的第三季每单位派息同比增长6.4%至3.49分，派发收入增长10.4%至8950万元，主要得益于北美新收购的数据中心所做出的贡献。

信托昨天闭市后发布业绩报告，第三季总收入和净房地产收入分别同比增长31.3%和24.1%，至1亿6240万元和1亿2270万元。

增长主要因信托在美国收购的29个数据中心和弗吉尼亚州的8011 Villa Park Drive做出贡献。该信托跌1.15%，收报2.59元。

*堂食限制措施放宽，以及受到季节性因素的正面影响，星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）2022财年第一季的租户销售和商场人流量双双改善。

信托昨天闭市后发布截至去年12月底的2022财年第一季业务报告。报告显示，商场人流量在去年12月份复苏，达到2019年水平的66％。租户销售也在去年12月份超越冠病疫情前的水平，达到2019年的106％。星狮地产信托昨日股价跌0.44％，闭市报2.28元。

*金狮亚太（Lion AsiaPac）发布盈利预警，集团预期在去年第二季和首半年蒙受亏损，这归咎于消耗品（consumables）的生产成本和间接成本上涨。该股报0.365元，无起落。

*精密工程制造商CDW控股（CDW Holding）发文告指出，2021下半财年和全年预计取得营运盈利，因为原厂委托制造（OEM）服务业务扩张，以及液晶显示器背光元件（LCD Backlight Units）业务改善。该股收报0.275元，涨7.84％。

*针对向东吴中新资本（亚洲）公司发行8000万张非上市和可转让凭单的计划，房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）披露，目前还在等待新交所的批准，所以执行这项计划的期限将延后至下个月25日。逢来发集团股价涨2.11％至9.7分。