今年的建筑合同值可达270至320亿元 建筑产出几乎回到疫情前水平

（早报讯）本地建筑工程已稳步恢复，建筑产出几乎回到冠病疫情暴发之前的水平。建设局预计，今年颁发的建筑合同总值可达到270亿元至320亿元，此预测的上限比去年的初步估计高出7%。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今天（1月26日）出席建设局和新加坡产业发展商公会的建筑业与产业前景研讨会。他在致辞中对这个行业的前景表示谨慎乐观。

陈杰豪指出，建设局预计今年的建筑需求中，有约六成将来自政府项目，预计介于160亿元至190亿元之间，这包括建屋发展局的预购组屋、家居改进计划，以及基础设施建设如地铁跨岛线和深隧道阴沟系统等。

私人领域的建筑需求，则预计与去年差不多，介于110亿元至130亿元。

建设局也估计，建筑需求接下来几年会保持平稳。2023年至2026年的整体建筑需求，每年预料介于250亿元至320亿元之间，而政府项目将继续是主力，占合同总值的大约六成。

陈杰豪说，尽管已经看到曙光，建筑业者还是不能松懈下来。“奥密克戎变种毒株正在横扫各国，新加坡也受到威胁。不过，这一次我们的准备比较充足，98%的建筑工人已经接种了冠病疫苗，当中符合资格的建筑工人，也已经有大约一半施打了追加剂。”

他提醒建筑环境业者，应该在应对疫情的同时继续推动建筑业转型，因为疫情突显了这个行业的短处，而转型能够加强行业的韧性，更好地应对未来可能出现的挑战。

为了帮助业者转型，政府已通过多项计划来提供援助和补贴。“我呼吁业者们好好利用这些援助，为未来做好准备。”