陈杰豪：已着手研究更新建筑业转型蓝图

（早报讯）到了2025年，本地预计有超过一半的建筑是至少30年前建成的。随着城市建设继续进行，老化的基础设施和建筑物越来越多，其中许多仍有数十年的使用寿命。如何以具成本效益的方式维护和翻新这些建筑，是建筑业转型须解决的重大问题。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今早（1月26日）在建设局和新加坡产业发展商公会联办的建筑业与产业前景研讨会上提出上述观点。

他也指出，建筑环境业的劳动队伍也在老龄化，大约四成的本地居民专业人士、经理、执行员和技师已经年逾五旬。“吸引和留住下一代专业人士和业界领袖是关键的。”

陈杰豪指出，许多年轻人投身职场的时候，有更多的职业途径可以选择。“身为行业前辈和家长，下一代能够有更多让人兴奋的选择，是让人欣慰的一件事，但这也意味着建筑业的转型须要投入更多努力，为加入这个行业的人们提供具吸引力和回报的职业生涯。”

陈杰豪说，由华业集团总裁粘为信和他联合领导的未来经济理事会城市系统组合，已着手研究如何让建筑业更有生产力、数码化以及永续化，这是建筑业转型蓝图更新的内容之一。

他也说，转型工作必须考虑到这个行业仍在疫情的影响中恢复。

“这有一定的不确定性，但许多利益相关者都表示不想放过危机带来的转机，想抓住这个时机展开变革。我们对此感到鼓舞，并会在准备就绪后分享更多细节。我们期待大家继续提供意见和支持。”