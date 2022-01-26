涉替他人代收赃款逾160万 男子将被控

（早报讯）涉嫌无照提供汇钱服务并帮他人掌管从犯罪行为中所获赃款，36岁男子明天（1月27日）将被控上法庭。

根据警方今天（26日）发出的文告，在2020年9月至11月间，警方接获22起有关投资诈骗的报案，这些受害人曾被骗汇款转账150次，涉及总金额超过160万。这笔钱款分别被汇入在本地的两个虚拟账号和一个银行账号。

调查显示，这三个账号均属于一名36岁男子，对方自称是在一名叫“肯尼”男子的授意下，有偿代收这些款项。

36岁的男子涉代收下超过160万元的转账金额，过后也从第三方账户代收另外一笔钱，并在2020年9月30日，从账户取出23万7000元交给一名他并不认识的男子。

男子明天将在无照提供汇钱服务罪名下被控，根据付款服务法令，一旦罪成，将面临罚款最高12万5000元，监禁最长三年，或两者兼施。他同时将在帮他人掌管从犯罪行为所获赃款的罪名下被控，根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，对方将面临监禁不超过10年，罚款不超过50万，或两者兼施。

警方表示，严正看待利用金融系统为犯罪分子洗钱的行为，并将依法处置。警方也吁请公众拒绝他人使用自己的银行账户，以免成为犯罪分子的共犯。