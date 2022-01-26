涉替他人代收赃款逾160万 男子将被控

文 /
刘芸如

发布 / 2022年1月26日 11:44 AM

更新 / 2022年1月26日 4:59 PM

36岁男子涉嫌无照从事汇钱业务并帮他人掌管从犯罪行为中所获赃款超过360万，明天被控。（网络示意图）
36岁男子涉嫌无照从事汇钱业务并帮他人掌管从犯罪行为中所获赃款超过360万，明天被控。（网络示意图）

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（早报讯）涉嫌无照提供汇钱服务并帮他人掌管从犯罪行为中所获赃款，36岁男子明天（1月27日）将被控上法庭。

根据警方今天（26日）发出的文告，在2020年9月至11月间，警方接获22起有关投资诈骗的报案，这些受害人曾被骗汇款转账150次，涉及总金额超过160万。这笔钱款分别被汇入在本地的两个虚拟账号和一个银行账号。

调查显示，这三个账号均属于一名36岁男子，对方自称是在一名叫“肯尼”男子的授意下，有偿代收这些款项。

36岁的男子涉代收下超过160万元的转账金额，过后也从第三方账户代收另外一笔钱，并在2020年9月30日，从账户取出23万7000元交给一名他并不认识的男子。

男子明天将在无照提供汇钱服务罪名下被控，根据付款服务法令，一旦罪成，将面临罚款最高12万5000元，监禁最长三年，或两者兼施。他同时将在帮他人掌管从犯罪行为所获赃款的罪名下被控，根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，对方将面临监禁不超过10年，罚款不超过50万，或两者兼施。

警方表示，严正看待利用金融系统为犯罪分子洗钱的行为，并将依法处置。警方也吁请公众拒绝他人使用自己的银行账户，以免成为犯罪分子的共犯。

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