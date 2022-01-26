本地股市周三早盘涨0.85%

（早报讯）尽管华尔街隔夜股市表现持续疲弱，但本地股市在昨天显著下挫后，今天早盘止跌回弹。

截至今天（1月26日）中午12点，新加坡海峡时报指数回涨27.46点或0.85%，报3275.22点。早盘最高点是3277.75点，最低点是3250.21点。

海指成分股升多跌少，24只上扬，五只下跌。扬子江船业（Yangzijiang）和及丰益国际（Wilmar International）领涨，分别上扬2.38%和1.92%，报1.29元和4.25元。

怡和控股（JMH）和泰国酿酒（Thai Beverage）领跌，分别下滑0.82%和0.77%，报59.31美元和0.645元。

DailyFX策略师杨燕说，以科技股为主的纳斯达克指数暴跌2.48%，因投资者预计加息周期最早将于3月开始，因此投资者继续从价格相对较高的成长股转向价值股。

道琼斯工商指数平均指数周二在另一个动荡的交易日中小幅下跌0.19%。

在过去两周，道琼斯指数下跌了5.5%，而纳斯达克指数则下跌了11%以上。

DailyFX策略师杨燕说，投资者可能放弃之前从疫情获益的股票，把投资组合重新调整转向更具防御性的股票。

美国股票期货在盘后交易中扩大跌幅。微软（Microsoft）因云业务增长放缓而令投资者失望，尽管它的收入和利润都超过了分析师的预期。

该公司的每股收益为2.48美元，而预期为2.31美元。财报发布后，微软股价暴跌4%。