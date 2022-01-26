（早报讯）我国在2021年吸引到118亿元固定资产投资，比前年减少大约三成，但仍符合中长期目标。

经济发展局今天（1月26日）发布的年度投资数据显示，去年的固定资产投资总额较前年的172亿元减少31.4％。当这些项目全面落实时，估计可在未来五年创造1万7376份工作，每年带来约168亿元经济增值。

经发局指出，尽管冠病大流行病带来了挑战，该局吸引到的固定资产投资仍符合80亿元至100亿元的中长期目标。

经发局主席马宣仁在记者会上说：“这再次证明了新加坡作为企业在亚洲设立区域总部和全球总部的首选地点的地位。这也说明了新加坡是许多主要行业在全球供应链的一个关键节点。”

马宣仁指出，我国在2021年吸引到的固定资产投资金额不如2020年那么高。“主要原因正如我们去年解释的那样，2020年实际上是相当特殊的，我们并不期望能保持同样的纪录。”

经发局局长傅美晶指出，2021年吸引到的固定资产投资，和2020年之前的五年平均水平相当。我国在2015至2019年吸引到的固定资产投资平均为113亿元。

傅美晶也说，经发局致力于通过这些投资为新加坡和新加坡人创造良好的工作机会。预计在未来五年创造的1万7376份工作当中，70％属于专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）的职缺，大部分将由新加坡人担任。

若看各个领域所吸引到的投资，2021年的固定资产投资主要由半导体和生物科技公司的大型制造项目所推动，这些项目占了50％以上。

尽管如此，我国也成功吸引农业食品、化工与材料和电子等行业的新投资。

经发局指出，各个领域加速数码化，数码经济的增长为我国的业务总开支（Total Business Expenditure，简称TBE）贡献显著。

在过去10年，数码领域通过经发局相关的投资所创造的就业机会增加了将近一倍。

虽然2022年的全球经济和投资环境仍然充满不确定性，但亚洲作为未来10年世界上增长最快的市场，提供了巨大机会。到2030年，大约60％的全球经济增长将由亚洲贡献。

经发局认为，对那些寻求在亚洲投资的国际公司以及越来越多计划拓展全球业务的亚洲公司而言，新加坡仍有吸引力。