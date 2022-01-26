我国制造业产值上个月扬升15.6％ 全年增长13.2％

（早报讯）因生物医药制造业产值大增推动，我国去年12月份制造业产值表现超出预期，同比上扬15.6％，经季节性调整环比上扬4.3％。去年全年的制造业产值因此较前年增长13.2％，各制造领域皆取得增长。

新加坡经济发展局今天（1月26日）发布的最新数据显示，去年12月份制造业产值的增幅高于11月份的14.1％，也高于经济师11.5%的中位数预测增幅。

若不包括生物医药制造，去年12月份我国制造业产值同比增长5.0％，环比则下跌1.1％。

各领域中，生物医药制造业12月份的产值增幅最强劲，同比大增87.7％。其中，药剂业的产值从一年前的低基数飙升162.3％。不过，医疗科技业产值下跌3.4％，因海外市场对医疗器材的需求继续较低。生物医药制造业去年全年的产值较前年增长11.1％。

交通工程业12月份的产值同比进一步扬升40.8％。其中，因全球旅行限制已比一年前更宽，飞机保养、维修和翻修（MRO）的需求随之更高，宇航业产值大增58.9％。岸外与海事工程业产值同比则劲扬49.8％，因这期间完成的修造船活动增加。交通工程业去年全年产值增加13.2％。

精密工程业去年12月份产值同比增加16.4％，全年扬升18.9％；一般制造业和化学业在去年12月份的产值分别上升7.7％和1.2％，全年产值分别扬升6.6％和9.2％；电子业去年12月份的产值下跌2.9％，不过全年产值仍扬升14.5％。