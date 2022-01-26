骆建佑众筹结束 筹获超过36万元

为鼓励我国羽毛球好手骆建佑的众筹活动已结束，在726人的捐助下，总共筹得36万7878元的款项。

骆建佑为新加坡赢得史上首枚世界羽毛球锦标赛金牌后，却没获得任何奖励而引起关注。由于世锦赛是个只算积分、不设奖金的赛事，且这项比赛也不属于新加坡奥理会的“大赛奖金计划”（Major Games Award Programme），本地商人曾卫于是设立众筹活动，鼓励民众一起支持新科男单世界冠军骆建佑的体育事业。

这个在慈善平台“希望之光”（Ray of Hope）发起的众筹活动，不到三天就达到10万元目标，超过360人捐款，如今以726人捐出36万7878元完美结束。

松园饼屋董事曾卫除了发动众筹外，也和四名本地商人黄建铭、梁顺祥、范文瑂和汪佑任为这位羽将筹集5万元。

印度尼西亚富商林益洲（Bachtiar Karim）通过新加坡报业媒体信托华文媒体集团联系新加坡羽球总会，以他和妻子关艳冰创立的林氏家族基金（Karim Family Foundation）名义，提供20万元的奖励金给骆建佑，表扬他的拼搏精神，也鼓励骆建佑再上层楼，问鼎奥运奖牌。

新加坡羽总也在本月初透露，他们与本地商人、众筹所得和球队赞助商李宁发放的奖金，使骆建佑的总奖励金超过25万元，并且还在洽谈一个价值数十万元的长期赞助合同。