杨佳敏冠病痊愈 出席体校颁奖礼

（早报讯）我国羽毛球头号女单杨佳敏冠病痊愈后，今天（1月26日）傍晚出席新加坡体校年度颁奖典礼，并获颁杰出体育成就奖。

在颁奖礼开始前，她接受《联合早报》专访时表示自己今天的精神状态还不错，一天比一天好。她在上周四（1月20日）的冠病检测中从阳转阴，目前还没回到球场开始训练，不过会在这几天慢慢开始做比较轻微的运动。

杨佳敏说：“我目前还没回去训练，不过身体一天比一天好，大概下周会恢复训练。我的症状不会很严重，没有失去味觉和嗅觉，不过有头痛、发烧和咳嗽，身体也很疲惫。有时候睡了一整天还是会觉得累。”

这名22岁的女将说，整个过程最辛苦的就是从印度返回新加坡的时候，“那时感觉很晕，我在印度的时候非常辛苦，一直想着回家，幸好能够回到这里。”

杨佳敏自己在机场做了抗原快速检测（ART），当时的结果为阳性，到家后就马上隔离。她上星期日（16日）检测呈阳，后来在星期四转为阴性，至今她仍不知道自己是如何感染的。

世界排名第16位的杨佳敏本月初到新德里参加印度公开赛（超级500赛），打进复赛后因发烧和肌肉酸疼，在医生的嘱咐下退赛。她随后也退出了在印度勒克瑙（Lucknow）开打的赛义德·莫迪国际赛（超级300赛），直接返回新加坡休养。

杨佳敏还不清楚自己会不会参加下个月在马来西亚开打的亚洲团体锦标赛，得看自己的身体状态到时恢复多少。