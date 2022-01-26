客工被地铁撞死 验尸官裁定为自杀

（早报讯）孟加拉籍客工疑因担心坐牢和极度思念家人，深夜越过铁丝网，爬上劳明达和加冷地铁站间的地铁轨道，当场被地铁撞死。

死者费萨尔（31岁）身前数次涉嫌吸毒，相信是因担心坐牢和极度思念家人而陷入忧郁。验尸官纳科达今天（1月26日）对他的死因进行研讯后，裁定这是一起自杀案。

调查显示，费萨尔在2018年11月26日因涉嫌吸毒而在一处路检被捕，随后在2019年1月31日被控两项滥用毒品法令的罪名，但他不认罪。案件经审讯后，法官原定在同年2月25日宣布判决。

然而，费萨尔在2019年2月19日又被发现吸食安非他命（amphetamine），遭警方逮捕，但后来被保释外出。

费萨尔在自杀的前一天晚上主动到一名朋友的家留宿。这名朋友透露，费萨尔曾表示自己心情郁闷，也很想念家人。此外，费萨尔当晚的行为怪异，一直发呆不语，也彻夜未眠。

2021年2月25日早上，费萨尔的弟弟想要提醒他出庭，因此不断拨电给费萨尔，但他只接了一次电话。虽然费萨尔在电话里说他会出庭，但最终并未出现，并自此失联。

根据费萨尔身前居住的公寓闭路电视录像，他在2月25日晚上7时29分离开，身穿黑色上衣、牛仔裤和一顶蓝色帽子，与事发现场死者的衣着吻合。

当晚9时许，费萨尔的尸体在距离加冷地铁站150米外的轨道上被发现，而附近围栏的铁丝网也被发现有一处被压弯。

验尸官纳科达指出，费萨尔相信是抱着自杀的念头自己越过铁丝网，再爬上地铁铁轨，才酿成这起悲剧。

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■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

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