诺得力士阿尔法收购公司供公众认购单位 认购率约7.6倍

（早报讯）本地股市第三家特殊目的收购公司（SPAC）诺得力士阿尔法收购公司（Novo Tellus Alpha Acquisition，简称NTAA）首次公开售股（IPO），获得机构与散户投资者强劲需求，IPO单位认购率达3.4倍，其中，供公众认购的50万单位获得约7.6倍认购率，国际配售的950万单位获得3.1倍认购率。

NTAA的文告说，它从IPO售股（包括保荐商IPO投资单位）以及向基石投资者售股，总共筹得1亿5000万元。NTAA的单位将在周四（1月27日）上午9时开始在新加坡交易所主板挂牌交易。

NTAA的保荐商是私募股权基金Novo Tellus PE Fund 2，后者是诺得力士（Novo Tellus）的主要基金。NTAA上市发售的单位，每单位包括1股普通股和0.5股凭单。凭单行使价为5.75元。在上市45天（3月14日）后，股票和凭单将分开挂牌交易。

NTAA公司执行主席兼首席执行官陆伟山说：“机构和散户投资者对我们的IPO的强劲需求，以及13个基石投资者的早期承诺，是对诺得力士的经验、投资策略和业绩具有强烈的信心。作为他们的资本的管理人，我们将努力实现高质量的业务并购，为NTAA单位持有人创造持续的价值。”