新加坡与太平洋联盟签订自由贸易协定

（早报讯）新加坡与太平洋联盟昨日（1月26日）正式签订太平洋联盟—新加坡自由贸易协定（Pacific Alliance-Singapore Free Trade Agreement，简称PASFTA），这将有助于新加坡公司进入该联盟市场，并且降低它们的产品与服务的出口成本。

贸工部的文告指出，除了传统的产品与服务贸易和投资，这个协定也包括一个国际海事交通服务章节。我国签订的自贸协定，第一次有这个章节。它旨在改进新加坡和太平洋联盟之间的实体连接性，并鼓励交流和为海事业提供培训。

贸工部长颜金勇和太平洋联盟的成员国（智利、哥伦比亚、墨西哥以及秘鲁）的部长，昨日于哥伦比亚举行的第16届太平洋联盟峰会（16th PA Summit）上，签订了太平洋联盟—新加坡自由贸易协定以及太平洋联盟—新加坡联合声明（PA-Singapore Joint Declaration）。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉也出席了峰会。我国总理李显龙总理也为签署仪式在线上发表讲话，连同太平洋联盟成员国的领袖一起见证了协定的签署。

李总理说：“这是新加坡与太平洋联盟伙伴关系中具有里程碑意义的时刻。新加坡很荣幸成为太平洋联盟的第一个准成员国（Associate State），PASFTA将使我们国家的经济联系制度化并得到加强。它应深化与太平洋联盟在共同利益领域的合作，促进我们之间更紧密的联系。我们期待与太平洋联盟合作，加强我们作为各自地区的中枢点的作用，以鼓励更多的互动和合作。”

他指出，拉丁美洲和亚洲早在16世纪初便已有商贸往来。太平洋联盟占了新加坡与拉丁美洲和加勒比海地区的贸易与投资的三分之一。超过100家新加坡公司在太平洋联盟国家做生意，第一家食品厂以及Taiger公司已经以太平洋联盟为基地进入其他拉丁美洲国家。太平洋联盟的一些最大的公司，例如Ecopetrol、Codelco和Cemex，已经在新加坡有业务。“我们希望会有更多公司来自太平洋联盟，利用新加坡作为门户以把握本区域的商机。”

文告也说，随着PASFTA以及联合声明的签定，新加坡将成为太平洋联盟的第一个准成员。这将使新加坡和太平洋联盟能够在有共同利益的领域探索经济合作，如数码经济、物流与基础设施以及食品贸易。

颜金勇说：“PASFTA表明了新加坡和太平洋联盟对加强经济一体化和以规则为基础的多边贸易体系的共同承诺。PASFTA将使我们能够为企业创造更多的机会，为我们的人民提供良好的就业机会。我们期待着该协定的迅速实施。作为太平洋联盟的准成员，新加坡也致力于与太平洋联盟在有共同利益的领域进行合作，以提高我们国家和地区的生活质量。”

各国如今将致力于各自的批准程序，以使协定生效。PASFTA将在新加坡和两个太平洋联盟成员国批准该协定后生效。

李显龙总理今早在面簿贴文，对太平洋联盟—新加坡自由贸易协定的签订表示欣慰。他期待与今年担任协定临时（Pro Tempore）主席的墨西哥总统奥夫拉多尔紧密合作，维持双方关系的进展，实现协定的显著潜能。