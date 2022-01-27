涉商务诈骗案 21岁男子面控

（早报讯）一名21岁男子涉嫌通过售卖电子物品，进行多起电子商务诈骗案件，至少骗走23人超过2万7000元。他将在今天（1月27日）被控上法庭。

警方昨晚（1月26日）发文告说，在今年1月，当局接获多起来自受害者的通报，指一名卖家在网购平台Carousell上，通过以折扣价售卖手机与游戏机行骗。受害者声称，他们通过银行转账或PayNow付款后，并未收到卖家的物品。

商业事务局人员展开调查，并与Carousell密切合作后，昨天成功掌握涉案男子的身份并逮捕他。

初步调查显示，男子涉嫌欺骗至少23人，受骗金额超过2万7000元。

男子今天将被控上法庭。一旦欺诈罪成，将面临最长10年监禁和罚款。

警方提醒公众，在网上购物时，应使用网购软件内置的付款选项，在收到物品时才向卖方付款。在尽可能的情况下，避免提前付款或直接银行转账给卖方。另外，如果价格过于诱人，不要轻易相信。

文告也指出，诈骗者可能诱使买家通过WhatsApp或微信等即时通讯平台直接联系他们，以提供更好或更快的交易。他们也可能使用当地银行帐户或提供身份证或驾照来让受害者相信他们并非骗子。

公众如想了解更多有关诈骗的资料，可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，也可拨打1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供有关诈骗案的线索。