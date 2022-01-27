（早报讯）美国联邦储备局强烈暗示将于3月加息，同时缩减债券收购规模，美国隔夜股市小幅收低。道琼斯工商指数跌逾129点或0.38％，标普500跌0.15％，纳斯达克指数则持平作收。

本地股市连跌两个交易日后回升，新加坡海峡时报指数昨天收涨23.81点或0.73％，闭市报3271.57点。

今日（1月27日）可关注股票：

1. 宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）2022财年第三季每单位派息2.35分，同比增加14.6%，可派发收入增加15.3％至1671万元。信托第三季的总营收和净房地产收入分别增加14.5%和14.8%，报3681万元和2707万元。信托的派息日是3月25日。

2. 国浩房地产（GuocoLand）2021/22财年上半年净利同比增加195%至6750万元，营收增加42%至4亿5270万元。集团指出，上半年的收入增长主要是由于集团在新加坡的发展项目，包括美雅豪苑（Meyer Mansion）、滨海名汇（Midtown Bay）和名汇庭苑（Midtown Modern），在2021年3月推出时取得了非常强劲的销售成绩。

3. ESR-REIT2021财年每单位派息增加6.7%至2.987分，可派发收入增加15.4%至1亿1440万元。总营收和净房地产收入各增加5%和5.5%，至2亿4130万元和1亿7330万元。

信托第四季每单位派息环比增加1.3%至0.721分，派息日预计是3月30日。

4. 新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）早前提醒投资者谨慎交易铭泰国际（Metech International）的股票。公司今天指出，已经在内部进行了调查，以确定是否有任何董事会或管理团队成员参与交易活动。集团的顾问吴永强（音译，Wu Yongqiang）、也是主要股东之一，于2021年11月19日至11月26日买入了公司的股份，作为长期投资的一部分。这些交易已在相关公告中充分披露。

铭泰指出，股价波动是公司无法控制的，公司也不清楚导致股价和交易量波动的原因。它也表示，将对新交所的任何进一步调查给予最大协助。

另外，铭泰国际披露，集团的合资公司Asian Eco Technology和广东熹钻技术（Guangdong X Diamond Technology）签署了专利授权协议，取得独家使用和复制后者所发明的PECVD设备，有关设备和技术将用来制造实验室培育的钻石。

铭泰国际要求恢复交易。

5. 翱兰国际（Olam International）已经通过电子方式向股东发送有关召开协议会议和特别股东大会的文件和通知。集团将于2月18日下午3时召开协议会议，同一天的下午3时30分召开特大。