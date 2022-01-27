詹姆士戴森基金会投资300万元 支持本地科技教育

（早报讯）詹姆士戴森基金会下来五年将在本地投资300万元，通过设立研究室、提供教学材料以及开办展览，培养学生在科学、技术、工程和数学方面的兴趣，逾10万名学生将从中受益。

根据詹姆士戴基金会（James Dyson Foundation）今日（1月27日）发布的文告，这些与本地大学、教育部和新加坡科学中心合作的计划，将惠及超过10万名6岁至25岁的小学至大专生。

基金会将在新加坡科技设计大学开设一个6200平方英尺的工程创新研究室，为来自工程产品开发、信息技术和设计专业的学生提供跨学科的交流平台，并实时参与戴森的技术项目。

同时，来自戴森总部的工程师也会在工程设计创新、智能机器人、智能制造、3D打印以及机器学习等领域为学生提供指导。

戴森总工程师、创办人詹姆士·戴森（James Dyson）说：“工程师是解决问题的人，他们为应对21世纪的挑战而寻找答案。借助基金会的力量，我们希望鼓励新加坡有开创精神的学生在科学、技术、工程和数学领域大展拳脚。”

此外，300多个学校将会收到基金会免费提供的教学材料，让学生以动手实践（hands-on）的方式解决困难，培养以不同方式思考问题的能力。

空气污染课程将推广到另30所学校

通过参与以空气污染为主题的课程，中学生也将有机会亲手制作一个空气质量检测仪，让学生理解工程在生活中的价值和作用，进而为现实难题提出大胆的解决方案。这项课程现已在四所学校进行试点，计划下来五年内推广到另外30所学校。

今年3月起，基金会将在新加坡科学中心开放一系列相关展览，介绍戴森产品背后的工艺和概念。公众可以在展览中看到本地自动化生产、本地联合开发的戴森Hyperdymium旋速马达。