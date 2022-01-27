联储局比预期更鹰派 亚洲股市上午全面下挫

（早报讯）美国联邦储备局如市场预期计划于3月份加息，并暗示将提前缩减资产负债表，亚洲股市全面下挫，本地股市相对抗跌。

本地股市今天（1月27日）开盘跌14.35点或0.44％。截至中午休市，新加坡海峡时报指数报3252.41点，跌19.16点或0.59％。

和其他主要亚洲市场相比，本地股市跌幅最小。日本、香港、韩国和澳大利亚股市上午下跌2％至3％不等。

美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）结束两天的会议。联储局主席鲍威尔在记者会上说：“委员会打算在3月份的会议上调高联邦基金利率。”

他还提到：“有足够的空间来调高利率”，显示联储局将加速收紧宽松货币政策。

IG亚洲市场战略师叶俊荣指出，市场如今预期联储局今年将加息四至五次，比之前预期的三至四次更多。“联储局还预计将在加息之后，开始缩减资产负债表。这意味着缩表比预期更早，而不是如部分市场人士认为，联储局将延后这么做。”

富国银行投资机构（Wells Fargo Investment Institute）全球市场战略师萨曼纳（Sameer Samana）说，鲍威尔似乎意识到必须加速收紧政策，“但他无法保证这么做不会造成金融市场动荡”。

估计是受到整体市场的避险情绪影响，本地股市第三家特殊目的收购公司（SPAC）诺得力士阿尔法收购公司（Novo Tellus Alpha Acquisition，简称NTAA）今天首日交易即跌破首次公开售股的发售价。

NTAA的开盘价为5元，截至中午休市跌至4.90元。