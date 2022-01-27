完成33次放疗 马炎庆：我重生了

（早报讯）确诊第一期鼻癌的交通部高级政务次长马炎庆已完成33次放射治疗疗程，他形容如同“重生”一般。但由于易累、脖子有类似灼伤痕迹等副作用尚未消退，康复期间他将缺席淡滨尼区的数个农历新年活动。

马炎庆是淡滨尼集选区议员，负责淡滨尼北区事务。他是在去年11月定期进行眼睛检查时意外发现患癌，近七周的放射治疗（俗称电疗）全套疗程已在昨天结束。

他今早（1月27日）接受《联合早报》记者访问时透露目前精神尚可，但由于失去味觉导致食欲不振和容易疲累，加上医生建议避免到人群聚集之处，往年他都会出席的选区挥春活动和年初八拜天公仪式，今年被迫告假。

“我们获得许多义工协助，社区新春礼包派发活动已陆续进行中，但接下来两项大型活动无法出席，希望居民们能理解。”

除了感谢淡滨尼居民对他的关心问候，他也在面簿贴文感谢新加坡国家癌症中心医疗团队，让整个疗程顺利完成。

马炎庆将完成放射治疗疗程视为抗癌一大里程碑，接下来他将继续保持正面态度，走向康复之路。

“尽管接下来终生要进行定期复诊和检查，但就如我的肿瘤专科医生所言，我今天重生了，感谢家人、朋友和支持者给予的支持和祝福，让我有继续前进的力量。”