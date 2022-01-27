持械打伤男子 中年汉被捕

二男不知何故在组屋底楼起争执，其中一人拿起武器往另一人身上猛敲，导致对方受伤入院，54岁大叔事后被捕。

这起事故发生于上周五（1月21日）晚上约11时34分，地点位于义顺6道第284座组屋。

记者接获热心读者林先生（50岁，自雇人士）拨打《新明日报》24小时热线通报，指当天11时40分途经上述组屋底楼时，听见有人起争执的声音，但未目睹过程，只看见事后三名男子留在现场，其中一人受伤，警方随后迅速到场。

记者昨晚走访现场，住在对面组屋的瓦妮（37岁，幼教老师）受访时绘述，事发时她刚好站在窗户旁与友人通电话，看见两名男子在组屋底楼起争执。

她说：“一名穿着短袖衬衫的中年大叔不知从哪里拿起武器，往另一人身上猛敲，一路追打到后方。被打的男子没还手，也没大喊，但好像有回骂袭击者。”

她透露，打人的阿叔攻击男子后，大喊大叫数分钟，才离开现场。

“我当时发现他的衣服没扣好，几乎裸半身，感觉像酒醉。警员及民防人员随后也陆续抵达现场。”

警方与民防部队受询时证实这起事故。警方表示，事发时接获一起打架通报，43岁男子事后在意识清醒的情况下被送院治疗；另一名54岁男子随后因涉嫌使用危险武器蓄意伤人被捕，案件仍在调查中。