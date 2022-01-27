【新报业媒体说明会】培养人才、投资科技和扩大合作打造值得信赖的媒体

（早报讯）在纷纷扰扰的互联网时代，打造值得信赖的媒体是国家建设的一部分。成立两个月、在原有基础上积极转型的新报业媒体将通过培养多元人才、投资以读者为本的创新科技和扩大伙伴合作制作高质量内容，发出属于新加坡的声音。

去年12月正式成立的新报业媒体信托（简称新报业媒体）经过前期筹备、两个月正式运作后，今天（1月27日）正式对外说明它的使命、具体方向和策略。

在一个多小时的说明会上，包括主席许文远在内的管理层不断提到这个本地老牌媒体在新历史使命中要谨记的价值观，那就是在日趋两极化的世界，提供高质量新闻这一公共产品（public good），让民众能有信得过的信息来源。

首先，新报业媒体将加大力度培养人才，通过新成立的媒体学院加强培训，并和一些国际知名传媒学府和机构合作。新报业媒体也在积极招聘包括编采、销售和科技人才在内的多元人才，并提供更多奖学金吸引年轻一代加入。

在数码科技时代，数码平台作为最重要的载体，也是这个新加坡媒体品牌的核心支撑。包括《联合早报》在内的新报业媒体旗下产品将通过投资科技提供更吸引读者的内容，同时不忘仍然偏好传统平台如报纸和电台的忠诚读者。

此外，跟合作伙伴和社区的合作也将加强，这点对于母语媒体尤其重要。

许文远将高质量新闻视为国家建设的一部分，他在回答记者提问时强调，这一公共产品不能任由市场左右，否则我国将像很多社会那样，媒体成为分裂社会的工具。

“李光耀资政总说，就算用强力胶把跌下来打碎了的‘矮胖子‘（Humpty Dumpty）粘回去，也再也不会一样了。最好的策略还是预防性的：连往那个可能性靠近都不要。这意味着整个社群都要保持警惕，明白这是为了后代的长远利益。尤其是新加坡这样的小国，一旦在这个充满纷扰的世界里四分五裂，就很难再繁荣，更别说生存，所以不能小看我们的挑战。”